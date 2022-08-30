"Шахтар" пасе задніх, "Динамо" та "Дніпро-1" - у середині: скільки коштують склади учасників єврокубків-2022/23

Уже зовсім скоро стартує основний раунд нової кампанії футбольних єврокубків. До вашої уваги загальна вартість складів команд, які виступатимуть у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

На початку вересня українські клуби розпочнуть свої виступи на групових етапах євротурнірів - Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

ТСН Проспорт знайомить читачів з вартістю команд-учасниць змагань, зокрема й представників нашої країни - донецького "Шахтаря", київського "Динамо" та "Дніпра-1".

Ліга чемпіонів

Донецький "Шахтар" має один з найдешевших складів на груповому етапі Ліги чемпіонів - 74 мільйони євро. Якщо бути точним, то за цим показником "гірники" - четверті з кінця.

Менше ніж у "Шахтаря" коштують склади лише трьох клубів - данського "Копенгагена" (70 мільйонів євро), чеської "Вікторії" Пльзень (24 мільйони євро) та ізраїльського "Маккабі" Хайфа (18 мільйонів євро).

Що стосується суперників українського клубу в груповому раунді, то склад мадридського "Реала" оцінюється у 787 мільйонів євро, німецького "Лейпцига" - 481 мільйон євро, а шотландського "Селтіка" - 99 мільйонів євро.

Майже половина учасників групового етапу - 14 клубів - мають склади вартістю понад 500 мільйонів євро. Найдорожчий з них - у "Манчестер Сіті" - 1,01 мільярда євро.

Transfermarkt

Ліга Європи

"Динамо", яке представлятиме Україну на груповому етапі Ліги Європи, розташувалося в середині за вартістю складів учасників другого за престижністю єврокубку.

Склад "біло-синіх" - найдорожчий серед українських клубів і становить 106 мільйонів євро. За загальною вартістю складу кияни випереджають 17 із 32-х команд, які пробилися до групового етапу Ліги Європи.

Водночас одразу два суперники "Динамо" в групі обходять підопічних Мірчі Луческу. Найдорожчий набір футболістів має "Ренн" - 267 мільйонів євро, за ним слідує "Фенербахче" - 178 мільйонів євро. Замикає квартет за вартістю складу АЕК з Ларнаки - 12 мільйонів євро.

Найдорожчий склад у цьому турнірі у "Манчестер Юнайтед" (743 мільйони євро) та "Арсенала" (647 мільйонів євро). Найдешевший - у фінського ХІКа - 9 мільйонів євро.

Transfermarkt

Ліга конференцій

Український дебютант єврокубків "Дніпро-1", на диво, має зовсім не нейдешевший склад серед учасників Ліги конференцій - третього за рангом європейського турніру.

Команда Олександра Кучера, маючи набір гравців вартістю 20 мільйонів євро, випереджає одразу 15 клубів.

Це більше, ніж у двох суперників дніпрян у групі - кіпрського "Аполлона" (16 мільйонів євро) та "Вадуца" з Ліхтенштейну (6 мільйонів євро). Дніпряни за вартістю складу поступаються лише нідерландському АЗ (62 млн мільйони євро).

Найдорожчий склад у Лізі конференцій мають англійський "Вест Гем" (398 мільйонів євро) та іспанський "Вільярреал" (343 мільйони євро). Найдешевший у цьому турнірі та загалом у єврокубках - ірландський "Шемрок Роверс" (3 мільйони євро).

Transfermarkt

Скільки українські клуби вже заробили в єврокубках сезону-2022/23

Після завершення кваліфікаційного етапу трьох єврокубкових турнірів - Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій - українські клуби вже заробили сумарно 28,31 мільйона євро.

"Шахтар", який стартує одразу з групового етапу Ліги чемпіонів, гарантовано може розраховувати на 15,64 мільйона євро. Також "гірники" повинні отримати маркетингові виплати.

"Динамо", яке не змогло пробитися до групи Ліги чемпіонів, поступившись у раунді плейоф кваліфікації португальській "Бенфіці", все одно вже заробили 8,63 мільйона євро. "Біло-сині" гарантовано отримали 5 мільйонів євро за вихід до плейоф кваліфікації ЛЧ, ще 3,63 мільйона євро - за потрапляння до групи Ліги Європи. Крім того, столичний клуб ще отримає виплати від УЄФА за клубний рейтинг.

"Дніпро-1", вилетівши в раунді плейоф кваліфікації Ліги Європи від АЕКа, заробив за виступ на цьому етапі єврокубків 2,94 мільйона євро.

Луганська "Зоря", програвши "Університаті" в третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій, заробила 650 тисяч євро. Саме потрапляння до цієї стадії відбору гарантувало луганському клубу 550 тисяч євро + 100 тисяч євро УЄФА платить за виступ на кожному етапі.

"Ворскла", яка вилетіла від АІКа у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій, заробила 450 тисяч євро. Із них 350 тисяч євро за вихід до цього етапу та 100 тисяч євро від УЄФА за участь у матчах.

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