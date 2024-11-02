"Шахтар" перед Лігою чемпіонів обіграв "Чорноморець" і піднявся до топ-3 УПЛ (відео)

Голи Зубкова та Бондаренка принесли "гірникам" перемогу над "моряками".

"Шахтар" здолав "Чорноморець" у матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 2:1 .

"Гірники" відкрили рахунок на 17-й хвилині зустрічі – після передачі Марлона Гомеса точного удару завдав Олександр Зубков.

Одеський клуб дуже швидко відігрався – на 20-й хвилині паритет у протистоянні відновив Артем Габелок.

Проте перед самою перервою донеччани знову вийшли вперед – на 45+2-й хвилині відзначився Артем Бондаренко. Саме цей гол виявився переможним, адже у другому таймі команди не забивали.

Огляд матчу "Шахтар" – "Чорноморець"

Після цієї перемоги "Шахтар" (23 очки) вийшов на третє місце в УПЛ, посунувши "Полісся" (22 бали) на четверту позицію. Тепер підопічні Маріно Пушича на три бали відстають від лідерів "Динамо" та "Олександрії", які зіграли на один матч менше. "Чорноморець" (12 пунктів) йде на десятій сходинці.

У наступному турі УПЛ "помаранчево-чорні" 10 листопада зіграють проти "Зорі", а "моряки" 8 листопада приймуть "Ворсклу".

Перед цим "Шахтар" у середу, 6 листопада, протистоятиме швейцарському "Янг Бойз" у поєдинку четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів.

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