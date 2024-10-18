"Шахтар" перед матчем з "Арсеналом" у Лізі чемпіонів насилу здолав "Колос" в УПЛ (відео)

"Шахтар" мінімально обіграв "Колос" у стартовому матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок у Ковалівці завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі донеччани забили на 59-й хвилині – гравець господарів Ілір Краснічі зрізав м'яч у власні ворота після передачі Олександра Зубкова з лівого флангу.

Наприкінці поєдинку ковалівський клуб ледь не врятувався від поразки. На 90+3-й хвилині простріл з правого флангу у власні ворота зрізав захисник "гірників" Юхим Конопля. Однак гол було скасовано через те, що перед цим нападник господарів Дієго на правому фланзі атаки відмахнувся від оборонця гостей Педро Енріке.

Огляд матчу "Колос" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Шахтар" з 19 очками залишився на четвертому місці в УПЛ. "Колос" (8 балів) посідає 13-ту позицію.

Наступний матч "гірники" проведуть у вівторок, 22 жовтня, в Лондоні проти "Арсенала" в рамках 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів. Потім команда Маріно Пушича у неділю, 27 жовтня, в Києві зіграє проти "Динамо" в УПЛ.

"Колос" наступну гру проведе у п'ятницю, 25 жовтня, коли завітає в гості до "Полісся" в матчі 11-го туру чемпіонату України.

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