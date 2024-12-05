"Шахтар" перед матчем з "Баварією" переміг "Ворсклу" та наблизився до лідерів УПЛ (відео)

"Гірники" скоротили відставання від "Динамо" та "Олександрії" до 4 очок.

"Шахтар" обіграв "Ворсклу" в стартовому матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 3:1 .

Донецький клуб забезпечив собі комфортний гандикап ще в першому таймі, тричі вразивши ворота полтавців. На 14-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Невертон. Потім на 22-й і 36-й хвилинах відзначилися Георгій Судаков та Лассіна Траоре відповідно.

У другому таймі "Ворскла" зуміла відіграти один м'яч – на 76-й хвилині результативного удару завдав Іван Нестеренко. Проте це не завадило "гірникам" впевнено довести справу до перемоги.

Огляд матчу "Шахтар" – "Ворскла"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Шахтар" (33 очки) продовжує посідати третє місце в УПЛ, але скоротив відставання від лідерів чемпіонату "Динамо" та "Олександрії" до 4 балів. "Ворскла" (16 пунктів) залишилася на 11-й позиції.

У наступному турі УПЛ, який стане останнім перед зимовою паузою, донеччани 15 грудня на виїзді зустрінуться з "Поліссям", а полтавці 13 грудня приймуть "Лівий Берег".

Перед цим "Шахтар" у вівторок, 10 грудня, у Гельзенкірхені зіграє номінально домашній матч 6-го туру основного раунду Ліги чемпіонів з мюнхенською "Баварією".

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