"Шахтар" перед стартом у Лізі чемпіонів у більшості дотиснув "Оболонь" і зміцнив лідерство в УПЛ

Гол Єгора Назарини приніс "гірникам" три очки у непростому матчі з "пивоварами".

"Шахтар" переміг "Оболонь" у матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 1:0 .

Більшу частину зустрічі "пивовари" змушені були провести в меншості – на 33-й хвилині другу жовту картку та вилучення заробив Артем Вовкун.

Тривалий час київська команда зберігала свої ворота "сухими", але наприкінці гри все ж пропустила. На 77-й хвилині потужним ударом з-за меж штрафного у ближній кут забив Єгор Назарина, який вийшов на заміну.

"Шахтар" (17 очок) продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ. "Оболонь" з 5 балами розташовується на 11-й позиції.

У наступному турі "помаранчево-чорні" 23 вересня зустрінуться з "Рухом", а "пивовари" днем раніше прийматимуть "Верес".

Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, "Шахтар" проведе стартовий матч групового раунду Ліги чемпіонів проти "Порту". Номінально домашній для чемпіона України поєдинок відбудеться у німецькому Гамбурзі.

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