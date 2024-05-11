"Шахтар" переміг "Динамо" у Класичному і достроково став чемпіоном УПЛ (відео)

Донецький "Шахтар" обіграв київське "Динамо" в центральному матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" закінчився з рахунком 1:0 . Це дозволило "гірникам" достроково стати чемпіонами.

У першому таймі підопічні Маріно Пушича забезпечили собі мінімальну перевагу в рахунку. На 29-й хвилині після подачі Кевіна з лівого флангу Данило Сікан злету влучив м'ячем у руку Костянтина Вівчаренка – арбітр переглянув повтор епізоду за допомогою системи VAR і призначив пенальті.

Виконати вирок взявся Георгій Судаков і на 33-й хвилині низом впевнено відправив м'яч у лівий кут, тоді як голкіпер киян Георгій Бущан стрибув в інший кут.

У другому таймі команди грали на зустрічних курсах, але свої моменти у голи втілити не зуміли. Відтак донеччани втримали мінімальну перемогу.

Зазначимо, що закінчився матч масовою бійкою, за підсумками якої арбітр показав пряму червону картку півзахиснику "гірників" Егіналду.

Завдяки перемозі в Класичному "гірники" достроково забезпечили собі "золото" УПЛ. За два тури до кінця чемпіонату перевага "Шахтаря" (70 очок) над "Динамо" зросла до 7 балів.

Для донецького клубу це 15-те чемпіонство в історії. Таким чином, "Шахтар" наблизився за цим показником до "Динамо", яке залишається рекордсменом чемпіонату України з 16 виграними титулами.

Огляд матчу "Шахтар" – "Динамо"

У наступному турі "помаранчево-чорні" 19 травня на виїзді зіграють проти "Дніпра-1", а "біло-сині" того ж дня приймуть "Кривбас".

Додамо, що у середу, 15 травня, "Шахтар" зіграє з "Ворсклою" у фіналі Кубка України, який відбудеться на стадіоні "Авангард" у Рівному. Стартовий свисток пролунає о 19:00.

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