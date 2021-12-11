"Шахтар" переміг в останньому матчі року та продовжив своє лідерство в УПЛ

"Шахтар" переміг в останньому матчі року та продовжив своє лідерство в УПЛ

"Гірники" в гостях обіграли "Олександрію".

В рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги, в останньому матчі 2021 року "Шахтар" на виїзді обіграв "Олександрію" - 2:1.

Рахунок матчу у середині другого тайму відкрив форвард господарів Олег Кожушко. Через кілька хвилин Манор Соломон зрівняв рахунок.

Вже на 76-й хвилині Жуніор Мораєс, який довгий час півроку не виходив на поле через травму, зміг подарувати "гірникам" перемогу.

Завдяки цій перемозі, "Шахтар" закріпився на першому місці турнірної таблиці УПЛ, маючи у активі 47 очків. "Динамо" відстає від донецької команди на 3 очки, але має ще одну гру у запасі - проти луганської "Зорі".

"Олександрія" з 26-ма очками лишилася на шостій позиції.

Читайте також:

Сенсація в УПЛ: "Десна" програла одній з останніх команд чемпіонату

Український футбол на ТБ: де дивитися "Динамо" - "Зоря" та інші матчі 18-го туру УПЛ