"Шахтар" переміг "Ворсклу" та здобув Кубок України з футболу

Донецький "Шахтар" став володарем Кубка України з футболу сезону-2023/24. У фінальному матчі турніру на стадіоні "Авангард" у Рівному "гірники" обіграли полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1 .

Підопічні Маріно Пушича вийшли вперед наприкінці першого тайму. На 40-й хвилині зустрічі Іраклі Азаров виконав подачу з лівого флангу, а Данило Сікан забив ударом головою.

На старті другого таймі донеччани зміцнили свою перевагу в рахунку. На 56-й хвилині після подачі з кутового від Олександра Зубкова на дальню стійку м'яч скинув Микола Матвієнко, а там Юхим Конопля замкнув головою – голкіпер полтавців Павло Ісенко відбив м'яч уже за лінією воріт.

Полтавська команда на 85-й хвилині скоротила відставання в рахунку. Микола Ковталюк красивим ударом п'ятою з меж воротарського завершив простріл Іллі Крупського з правого флангу. Однак на більше у "зелено-білих" сил не вистачило.

Таким чином, "гірники" вибороли 14-й Кубок України у клубній історії. Для "Шахтаря" це був 20-й фінал цього турніру. До цього востаннє донеччани тріумфували у турнірі у сезоні-2018/19, розбивши у фінальному поєдинку "Інгулець" (4:0).

Донецький клуб став рекордсменом за виграними національного Кубками, обійшовши "Динамо", яке здобувало Кубок України 13 разів.

"Ворскла" втретє в історії грала у фіналі Кубка України. Полтавці здобували цей трофей лише одного разу – у сезоні 2008/09, здолавши у фіналі саме "Шахтар" (1:0).

Нагадаємо, 11 травня "Шахтар" переміг "Динамо" (1:0) у Класичному і достроково став чемпіоном УПЛ. Для донеччан це 15-те чемпіонство у клубній історії. Рекордсменом за цим показником залишається "Динамо", яке 16 разів вигравало чемпіонат України.

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