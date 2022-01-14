"Шахтар" підірвав трансферний ринок, оформивши перехід зіркового бразильця

Перше зимове підсилення "гірників".

Донецький " Шахтар " нарешті оформив перехід зіркового футболіста амстердамського "Аякса" - Давіда Нереса.

Про це повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу.

Зазначається, що за трансфер 24-річного бразильця "гірники" заплатять 12 мільйонів євро. Ще чотири мільйони "Аякс" може отримати, як бонуси. Термін угоди щодо перебування форварда в складі українського клубу поки не повідомляється.

Наразі на позиції лівого вінгера в "Шахтарі" виступає співвітчизник Нереса - Тете. Нещодавно там виступав й Марлос, але він вже покинув клуб.

Нерес перебрався до "Аякса" взимку 2017 року з бразильського "Сан-Паулу" за 22 мільйони євро. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Давида у 22 млн євро.

Цього сезону на рахунку нападника 22 матчі в усіх турнірах, чотири забиті голи та дві результативні передачі. На його рахунку також один гол та сім поєдинків за збірну Бразилії, з якою 2019 року виграв Кубок Америки;

"Шахтар" пішов на зимову перерву лідером УПЛ. Відрив від другого "Динамо" становить два очки.

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