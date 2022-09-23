"Шахтар" підписав капітана "Зорі" та вніс його до заявки на сезон УПЛ

"Шахтар" підписав з Назариною контракт на 5 років.

Про трансфер "гірники" вже оголосили на своєму офіційному сайті.

Прізвище Назарини вже з'явилося в заявці "гірників" на поточний сезон української Прем'єр-ліги. Це можна побачити на офіційному сайті УПЛ. 25-річний футболіст дозаявлений "помаранчево-чорними" під 29-м номером.

Фото: УПЛ

Назарина захищав кольори "Зорі" від 2020 року та був капітаном команди. Усього за луганський клуб Єгор провів 59 матчів, забив три голи та зробив п'ять асистів.

У минулому Назарина виступав за "Дніпро", бельгійський "Антверпен" та львівські "Карпати".

Після чотирьох турів "Шахтар" з 10 очками посідає друге місце в таблиці УПЛ. Наступний матч "гірники" проведуть 1 жовтня з харківським "Металістом".

Раніше повідомлялося, що колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі очолив клуб АПЛ.

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