"Шахтар" підтримав свого форварда після божевільної хиби в матчі з "Селтіком": відео курйозного фейлу

Нападник донецького "Шахтаря" Данило Сікан припустився епічної хиби під час поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти шотландського "Селтіка".

На 72-й хвилині матчу, коли рахунок на табло був нічийним - 1:1, форвард "гірників" мав вбивчий гольовий момент. Автор єдиного забитого гола донеччан в цій зустрічі Михайло Мудрик утік від гравців суперника та в штрафному майданчику викотив м'яч під удар Сікану, але той з декількох метрів примудрився не забити в порожні ворота.

Данило чи то хотів зупинити м'яч, чи то так невдало пробив, але після його дотику ігровий знаряд прокотився поруч зі стійкою. Нереалізований супершанс змусив схопитися за голови як уболівальників "Шахтаря", так і самого антигероя епізоду.

Відео божевільної хиби Сікана

All that work from Mudryk to lay it on a plate and SOMEHOW Sikan puts it wide…



Unbelievable pic.twitter.com/WhVl9O8j35 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 25, 2022

Незважаючи на втрачену гольову нагоду Сікана, "гірники" здобули позитивний результат у грі на "Селтік Парк". Матч завершився внічию - 1:1 .

Цей результат гарантував "помаранчево-чорним" єврокубкову весну - "Шахтар" як мінімум завоював путівку до 1/16 фіналу Ліги Європи, а в заключному поєдинку групового турніру побореться з "РБ Лейпцигом" за плейоф Ліги чемпіонів.

Після матчу в Шотландії головний тренер донеччан Ігор Йовічевич та футболісти "Шахтаря" підтримали Сікана, аби 21-річний футболіст не картав себе за нереалізований момент.

"Звичайно, Данило засмучений, що не забив той м'яч у гарному моменті, але він є частиною команди, а команда забиває разом і програє разом. Це невід'ємна частина футболу, і ми сприймаємо це як футбол. "Реал" забив нам на останніх секундах - і це футбол. Ми повинні підтримати його. Підтримуючи його, ми підтримуємо самих себе й команду. Що не вбиває тебе, те робить сильнішим. І ми - родина. Насправді родина. І всі хлопці вже до нього підійшли, всі тренери, щоб підняти голову. Адже із "Селтік Парк" мало хто виходить так гордо, як ми сьогодні", - цитує слова Йовічевича офіційний сайт "гірників".

Крім того, Мудрик у себе в сторіз Instagram попросив фанатів також підтримати Сікана.

"Хочу попросити всіх своїх уболівальників підтримати цього козака. В усіх бувають невдалі дні. Але те, як він виходить і з яким бажанням грає, заслуговує на підтримку. Дякую за розуміння", - написав Мудрик на тлі фото свого одноклубника.

instagram.com/mmudryk10

Додамо, що в іншому матчі групи F мадридський "Реал" на виїзді сенсаційно поступився німецькому РБ "Лейпцигу" - 3:2 .

"Шахтар" на груповому етапі Ліги чемпіонів: турнірне становище

Після матчів 5-го туру "Шахтар" з 6 очками перебуває на третьому місці в своїй групі. Лідирує з 10 пунктами "Реал", який вже забезпечив собі участь у плейоф ЛЧ . На другій позиції - "РБ Лейпциг" (9). "Селтік" - останній (2).

. На другій позиції - "РБ Лейпциг" (9). "Селтік" - останній (2). За тур до завершення групового етапу Ліги чемпіонів "гірники" гарантували собі потрапляння до 1/16 фіналу Ліги Європи. А от для виходу до плейоф ЛЧ команді Ігоря Йовічевича в заключному матчі необхідно перемагати "РБ Лейпциг".

Матчі 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів відбудуться 2 листопада: "Реал" - "Селтік", "Шахтар" - РБ "Лейпциг".

Читайте також:

Ліга чемпіонів: "Ювентус" з антирекордом поступився "Бенфіці", Мессі, Мбаппе та Неймар влаштували вдома гольове шоу

АЕК Ларнака - Динамо: де дивитися матч Ліги Європи і прогнози букмекерів

Дніпро-1 - Аполлон: де дивитися матч Ліги конференцій і прогнози букмекерів