"Шахтар" після вильоту з єврокубків не зумів обіграти "Олександрію" в УПЛ (відео)

"Шахтар" зіграв унічию з "Олександрією" в матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 0:0 .

Через повітряну тривогу гра розпочалася на понад півтори години пізніше.

На 78-й хвилині, за рахунку 0:0, зустріч була призупинена через повторну повітряну тривогу.

Після поновлення поєдинку жодна з команд так і не змогла забити бодай один гол.

Огляд матчу "Олександрія" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Шахтар" (32 очки) посідає четверте місце в УПЛ. "Гірники" на 5 балів відстають від лідера "Кривбаса", але мають два матчі в запасі. "Олександрія" (17 пунктів) розташовуєтсья на 11-й позиції.

У наступному турі команда Маріно Пушича зустрінеться з "Кривбасом", а підопічні Руслана Ротаня позмагаються із "Зорею". Обидва поєдинки відбудуться 3 березня.

Нагадаємо, минулого тижня "гірники" вилетіли з єврокубків. У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи донецький клуб програв французькому "Марселю" (1:3). Перша гра завершила внічию з рахунком 2:2.

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