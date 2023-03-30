"Шахтар" подав скаргу до Єврокомісії через суперечку з ФІФА щодо "втечі" легіонерів

"Гірники" стверджують, що зазнали збитків у розмірі близько 40 мільйонів євро.

Донецький "Шахтар" подав скаргу до Єврокомісії через рішення ФІФА, яке дозволило легіонерам з чемпіонату України в односторонньому порядку призупинити контракти зі своїми клубами.

Про це повідомив генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

"Український футбольний клуб "Шахтар" сьогодні (29 березня 2023 року) подав скаргу за статтею 7 Регламенту (ЄС) № 1/2003 до Комісії Європейського Союзу проти ФІФА щодо чинного призупинення трудових договорів з легіонерами та іноземними тренерами", – йдеться в заяві.

Зазначається, через дії ФІФА, які "Шахтар" вважає незаконними, клуб втратив близько 40 мільйонів євро.

Раніше "гірники" зверталися до Спортивного арбітражного суду (CAS) з вимогою від ФІФА відшкодувати збитки. Однак суд став на бік Міжнародної федерації футболу, відмовивши "помаранчево-чорним".

"Як клуб ми зіткнулися з упередженістю та несправедливістю, властивими міжнародній футбольній правовій системі – процесу, якому бракує чесності та прозорості, і він вочевидь не відповідає меті. ФІФА створила систему, за допомогою якої вона може впливати на результати рішень Спортивного арбітражного суду, тому ми закликаємо міжнародний футбол об'єднатися та реформувати юридичні процедури й стандарти управління нашого спорту.

Спортивний арбітражний суд повинен бути захищений від впливу всіх зовнішніх сторін, включаючи ФІФА, і мати змогу виносити рішення у справах незалежно, з повною неупередженістю та справедливістю.

Ми очікуємо, що Європейська комісія зрозуміє та оцінить надзвичайний фінансовий тиск, який відчуває наш клуб через дії ФІФА, тоді як нашу країну спустошує незаконна війна. Навіть у ці найтрагічніші та найвідчайдушніші часи футбол пропонує полегшення, і ми, як український клуб, сподіваємося, що нам дозволять нормально функціонувати, аби дарувати радість нашим уболівальникам, гравцям і нашим родинам", – йдеться в заяві донецького клубу.

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення до України ФІФА дозволила легіонерам з УПЛ, а також чемпіонату Росії в односторонньому порядку призупинити контракти зі своїми клубами. Спершу нове трансферне правило було розраховане до червня 2022 року, але потім ФІФА продовжила термін його дії ще на рік, до червня 2023-го.

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