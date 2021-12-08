"Шахтар" подовжив контракт із бразильцем, який виступав за збірну України

"Шахтар" подовжив контракт із бразильцем, який виступав за збірну України

Нова угода розрахована до 30 червня 2022 року.

Донецький "Шахтар" оголосив про підписання нової угоди з нападником Жуніором Мораєсом.

Нова угода з форвардом чинна до 30 червня 2022 року, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

Попередній контракт 34-річного футболіста з "гірниками" був розрахований до кінця поточного року.

Мораєс вільним агентом приєднався до "Шахтаря" в липні 2018 року. Прихід Жуніора спричинив суперечки серед фанатів, оскільки попереднім його клубом був затятий конкурент "гірників" в Чемпіонаті України - київське "Динамо".

Відтоді Жуніор провів за донецький клуб 105 матчів у всіх змаганнях та забив 61 гол. Він двічі поспіль ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України, а минулого сезону подолав рубіж у 100 м'ячів у турнірі сумарно за кар'єру.

У 2019 році бразилець отримав український паспорт і був викликаний до національної збірної нашої країни. У складі "синьо-жовтих" він провів 11 поєдинків, забив один гол.

У квітні 2021 року Мораєс отримав травму на тренуванні та вибув на пів року, а наприкінці листопада повернувся до занять у загальній групі.