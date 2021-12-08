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"Шахтар" подовжив контракт із бразильцем, який виступав за збірну України

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"Шахтар" подовжив контракт із бразильцем, який виступав за збірну України

ФК Шахтар

Нова угода розрахована до 30 червня 2022 року.

Донецький "Шахтар" оголосив про підписання нової угоди з нападником Жуніором Мораєсом.

Нова угода з форвардом чинна до 30 червня 2022 року, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

Попередній контракт 34-річного футболіста з "гірниками" був розрахований до кінця поточного року.

  • Мораєс вільним агентом приєднався до "Шахтаря" в липні 2018 року. Прихід Жуніора спричинив суперечки серед фанатів, оскільки попереднім його клубом був затятий конкурент "гірників" в Чемпіонаті України - київське "Динамо".
  • Відтоді Жуніор провів за донецький клуб 105 матчів у всіх змаганнях та забив 61 гол. Він двічі поспіль ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України, а минулого сезону подолав рубіж у 100 м'ячів у турнірі сумарно за кар'єру.
  • У 2019 році бразилець отримав український паспорт і був викликаний до національної збірної нашої країни. У складі "синьо-жовтих" він провів 11 поєдинків, забив один гол.

У квітні 2021 року Мораєс отримав травму на тренуванні та вибув на пів року, а наприкінці листопада повернувся до занять у загальній групі.

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