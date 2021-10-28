"Шахтар" подовжив контракт із лідером клубу та збірної України

Тарас Степаненко виступатиме за "гірників" до 2024 року.
Донецький "Шахтар" оголосив про продовження співпраці з півзахисником Тарасом Степаненком.
Нова угода 32-річного футболіста з "помаранчево-чорними" розрахована до 30 червня 2024 року.
Попередній контракт Степаненка з "гірниками" закінчувався наступного літа.
- Степаненко виступає за "Шахтар" від 2010 року. Провівши за "гірників" 352 матчі, він входить до топ-6 гравців в історії клубу за кількістю поєдинків.
- Разом з донецькою командою хавбек завоював 22 трофеї - 8 чемпіонств, 7 кубків та 7 Суперкубків України.
- За цей час Степаненко став одним з лідерів "Шахтаря" та збірної України. За національну команду Тарас зіграв 67 поєдинків, забив три голи.
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