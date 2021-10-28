"Шахтар" подовжив контракт із лідером клубу та збірної України

"Шахтар" подовжив контракт із лідером клубу та збірної України

Тарас Степаненко виступатиме за "гірників" до 2024 року.

Донецький "Шахтар" оголосив про продовження співпраці з півзахисником Тарасом Степаненком.

Нова угода 32-річного футболіста з "помаранчево-чорними" розрахована до 30 червня 2024 року.

Попередній контракт Степаненка з "гірниками" закінчувався наступного літа.

ФК Шахтар

Степаненко виступає за "Шахтар" від 2010 року. Провівши за "гірників" 352 матчі, він входить до топ-6 гравців в історії клубу за кількістю поєдинків.

Разом з донецькою командою хавбек завоював 22 трофеї - 8 чемпіонств, 7 кубків та 7 Суперкубків України.

За цей час Степаненко став одним з лідерів "Шахтаря" та збірної України. За національну команду Тарас зіграв 67 поєдинків, забив три голи.

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