"Шахтар" подовжив контракти з двома "діамантами українського футболу"

Михайло Мудрик та Георгій Судаков поставили підписи під новими угодами з "гірниками".

Донецький "Шахтар" оголосив про подовження контрактів із півзахисниками Михайлом Мудриком та Георгієм Судаковим.

Обидва футболісти підписали угоди до кінця 2026 року, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Важливу подію в житті клубу прокоментував директор з футболу "гірників" Даріо Срна, назвавши Мудрика і Судакова діамантами донецького клубу та українського футболу.

"Я радий, що Шахтар дуже швидко порозумівся з Мудриком і Судаковим. Ми давним-давно знаємо, що вони - дуже великі таланти. Вони заслужили нові контракти. Ми показуємо їм, що поважаємо їхній талант і роботу, а також що серйозно на них розраховуємо у наступні п'ять років.

Я вже казав, що Судаков, Мудрик і Бондаренко - це три діаманти "Шахтаря" та українського футболу, яких треба виховувати та піднімати на високий рівень", - сказав Срна.

Цього сезону 21-річний Мудрик забив два голи і віддав дев'ять результативних передач у 19 матчах "гірників" у всіх турнірах.

19-річний Судаков зіграв у 15 матчах донецького клубу, забив чотири голи та зробив один асист.

"Шахтар" завершив осінню частину УПЛ лідером турнірної таблиці . "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали.

. "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали. У першому матчі після зимової паузи підопічні Роберто Де Дзербі 26 лютого в Харкові зіграють з "Металістом 1925".

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