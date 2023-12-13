"Шахтар" поразкою від "Порту" попрощався з Юнацькою лігою УЄФА

Донецький "Шахтар" поступився португальському "Порту" в матчі заключного 6-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА. Поєдинок у місті Порту завершився з рахунком 2:0 .

Обидва голи господарі поля забили у другому таймі. На 47-й хвилині рахунок у грі відкрив 16-річний форвард Анья Канде.

А на 63-й хвилині ровесник Канде нападник Родрігу Мора подвоїв перевагу "драконів". Українська команда нічим відповісти не змогла.

Додамо, що юні "гірники" вдруге поступилися "Порту" в цьому розіграші турніру. В матчі першого туру донеччани зазнали розгромної поразки з рахунком 1:4.

Варто зазначити, що з турнірної точки зору поєдинок останнього туру вже не мав значення для "Шахтаря" U-19, адже "гірники" достроково втратили шанси на вихід до плейоф.

Таким чином, команда "гірників" U-19 посіла третє місце у своїй групі з 6 очками, які було здобуто в матчах проти "Антверпена".

Виграв цей квартет "Порту" (15 балів), випередивши "Барселону" за додатковими показниками. "Дракони" вийшли до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, а каталонці позмагають в 1/16 фіналу.

А ось для "Шахтаря" та "Антверпена", який програв усі шість матчів турніру, виступи в Юнацькій лізі УЄФА завершено.

Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, ввечері в матчі заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграють дорослі команди "Шахтаря" та "Порту". Донеччанам потрібно перемагати "драконів", аби вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В іншому разі "гірники" навесні зіграють у плейоф Ліги Європи.

Поєдинок на стадіоні "Драгау" розпочнеться о 22:00 за київським часом. На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Порту" – "Шахтар".

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