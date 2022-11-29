"Шахтар" посилився грузинським захисником, яким цікавився "Ювентус"

Футболіст приєднається до "гірників" у січні.

Донецький "Шахтар" підписав 21-річного захисника грузинського "Сабуртало" Георгія Гочолейшвілі.

Про це йдеться на офіційному сайті "гірників".

Угоду з гравцем розраховано на 5 років. Він приєднається до донецького клубу 1 січня 2023 року.

Послугами футболіста також цікавилися "Ювентус" і "Валенсія".

Георгій Гочолейшвілі є вихованцем академії "Сабуртало". Він захищав кольори головної команди з 2020 року, провівши загалом 85 матчів за колектив в усіх турнірах, у яких оформив 8 голів та 12 асистів.

Цього року провів 30 матчів у чемпіонаті Грузії (4 голи та 4 асисти), 2 гри в Кубку Грузії та 4 поєдинки у кваліфікації Ліги конференцій. У листопаді цього року Гочолейшвілі дебютував за збірну Грузії.

На рахунку Гочолейшвілі 7 матчів за молодіжну збірну Грузії U-21. 17 листопада 2022 року дебютував у складі національної збірної Грузії.

"Шахтар" переміг полтавську "Ворсклу" у останньому матчі перед зимовою перервою.

полтавську "Ворсклу" у останньому матчі перед зимовою перервою. "Шахтар" з 30 очками закріпився на другому місці в УПЛ.

Чемпіонат поновиться 4 березня 2023 року. Тоді "гірники" зіграють із "Металістом 1925", а полтавці битимуться проти "Зорі".

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