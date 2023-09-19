"Шахтар" поступився "Порту" на старті групового етапу Ліги чемпіонів (відео)

Донецький "Шахтар" програв "Порту" в матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі закінчився з рахунком 1:3 .

Португальському клубу вдалося вийти вперед уже на початку зустрічі. На 8-й хвилині Галено добив м'яч у порожні ворота після того, як голкіпер "гірників" Дмитро Різник відбив удар Андре Франко з лінії штрафного.

Команда Патріка ван Леувена швидко відігралася. На 13-й хвилині Кевін Келсі ударом головою замкнув подачу Юхима Коноплі з правого флангу, який перед цим отримав пас на хід від Олександра Зубкова.

Проте "дракони" моментально повернули собі перевагу в рахунку. На 15-й хвилині Данило Сікан помилився з передачею біля власного карного майданчика, а Галено перехопив м'яч і влучно пробив повз Різника, оформивши дубль.

На 29-й хвилині "Порту" збільшив свій гандикап. Галено з лівого флангу виконав прострільну передачу, яку в дотик у дальній кут замкнув Мехді Таремі.

У другому таймі "гірники" намагалися змінити перебіг поєдинку, але бодай скоротити відставання в рахунку нашому клубу не вдалося.

У паралельному матчі стартового туру групи H іспанська "Барселона" вдома розгромила бельгійський "Антверпен" (5:0).

У другому турі Ліги чемпіонів 4 жовтня "Шахтар" у Бельгії зіграє проти "Антверпена", а "Порту" прийматиме "Барселону".

Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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