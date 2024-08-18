"Шахтар" повернувся на переможну стежку, здолавши дебютанта УПЛ (відео)

"Шахтар" переміг "Лівий Берег" у матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Лівий Берег" у Києві завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний м'яч у цій зустрічі підопічні Маріно Пушича забили в другому таймі. На 63-й хвилині Данило Сікан з близької відстані замкнув передачу Педріньйо з лівого флангу штрафного.

Огляд матчу "Лівий Берег" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Додамо, що минулого туру "Шахтар" сенсаційно програв "Поліссю". Донеччани з 6 очками після трьох матчів піднялися на друге місце в УПЛ.

"Лівий Берег", який є дебютантом елітного дивізіону чемпіонату України, програв усі три поєдинки на старті сезону та замикає турнірну таблицю.

У 4-му турі УПЛ "помаранчево-чорні" 24 серпня на виїзді зіграють з "Олександрією", а столична команда 26 серпня прийме "Чорноморець".

Раніше повідомлялося, що "Динамо" пропустило на 42-й секунді, але здобуло вольову перемогу над "Карпатами" в рамках 3-го туру УПЛ.

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