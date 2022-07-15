"Шахтар" повідомив, де гратиме домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів

У новому сезоні "гірники" гратимуть єврокубкові матчі у Варшаві на стадіоні "Війська Польського", де виступає варшавська "Легія".

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

"Хочу подякувати керівництву "Легії" за те, що клуб пішов нам назустріч і надав свій стадіон. Ми дуже сподіваємося на підтримку вболівальників "Шахтаря" та "Легії", поляків та українців, які зараз проживають у Варшаві та інших містах", - сказав генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

У четвер, 14 липня, "помаранчево-чорні" розпочали тренувальний збір у Нідерландах. До нового сезону донецький клуб готується під керівництвом хорватського фахівця Ігоря Йовічевіча, який замінив на посаді головного тренера італійця Роберто Де Дзербі.

"Шахтар" посів перше місце в чемпіонаті УПЛ-2021/22, який був завершений достроково через повномасштабне вторгнення російських загарбників. Відтак, "гірники" здобули право зіграти в груповому етапі Ліги чемпіонів-2022/23. Жеребкування основного раунду ЛЧ заплановане на 25 серпня, а перший тур групового етапу відбудеться 6/7 вересня.

Раніше луганська "Зоря" назвала стадіон, де гратиме домашні матчі Ліги конференцій.

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