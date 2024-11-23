"Шахтар" познущався з "Інгульця", продовживши свою гонитву за лідерами УПЛ (відео)

"Гірники" забили шість "сухих" м'ячів у ворота команди з Кіровоградської області.

"Шахтар" здобув розгромну перемогу над "Інгульцем" у матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 6:0 .

Донеччани відкрили рахунок у компенсований до першого тайму час – відзначився Артем Бондаренко. Зазначимо, що перед цим Георгій Судаков не реалізував пенальті.

У другому таймі підопічні Маріно Пушича п'ять разів вражали ворота команди з Кіровоградської області. Дубль оформив Егіналду, по одному голу забили Бартол Франьїч, Кевін та Олександр Зубков.

Огляд матчу "Шахтар" – "Інгулець"

Після цієї перемоги "Шахтар" (29 очок) продовжує посідати третє місце в УПЛ, намагаючись наздогнати лідерів чемпіонату "Динамо" (35 балів) та "Олександрію" (32 пункти + гра в запасі). "Інгулець" (6 очок) замикає турнірну таблицю.

У наступному турі чемпіонату України "помаранчево-чорні" 1 грудня зустрінуться з "Рухом", а підопічні Василя Кобіна 29 листопада у гостях позмагаються з "Ворсклою".

Перед цим "Шахтар" у середу, 27 листопада, в Ейндговені зіграє з нідерландським ПСВ у матчі 5-го туру основного раунду Ліги чемпіонів.

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