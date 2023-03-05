"Шахтар" познущався з "Металіста 1925" і порівнявся з "Дніпром-1" на вершині УПЛ (відео)

"Шахтар" розтрощив "Металіст 1925" у матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 0:7 .

У першому таймі підопічні Ігоря Йовічевича чотири рази вразили ворота суперника. Дубль оформив Олександр Зубков, ще по голу забили Богдан Михайличенко і Лассіна Траоре.

Після перерви донеччани не зупинилися та забили ще три м'ячі. Відзначилися Іван Петряк та Ярослав Ракицький, для якого це дебютний гол після повернення до "Шахтаря". Крім того, автогол заніс до свого пасиву захисник харків'ян Ігор Курило.

Огляд матчу

"Шахтар" (36 очок) наздогнав у турнірній таблиці лідера чемпіонату – "Дніпро-1", який цього туру не зумів обіграти "Олександрію". "Металіст 1925" (19 пунктів) посідає восьму сходинку.

"Олександрію". "Металіст 1925" (19 пунктів) посідає восьму сходинку. У наступному турі УПЛ "гірники" 12 березня зіграють із "Кривбасом", а харківський клуб днем раніше зустрінеться з "Чорноморцем".

Нагадаємо, у четвер, 9 березня, "Шахтар" у Варшаві проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи з нідерландським "Феєнордом". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

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