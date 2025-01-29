"Шахтар" програв дортмундській "Боруссії" та не зумів пробитися до плейоф Ліги чемпіонів (відео)

"Гірники" нав'язали боротьбу німецькому гранду, однак поразки не уникнули.

Донецький "Шахтар" програв дортмундській "Боруссії" в матчі останнього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" в Дортмунді завершився з рахунком 3:1 .

Німецький клуб відкрив рахунок на 17-й хвилині зустрічі – Карім Адеємі пробив з правого флангу штрафного майданчика, а м'яч влучив у Серу Гірассі та опинився у воротах.

Наприкінці першого тайму "джмелі" подвоїли свою перевагу в рахунку – Гірассі оформив дубль, реалізувавши вихід один на один з Дмитром Різником після передачі Юліана Брандта за спини захисникам "гірників".

На старті другого тайму підопічні Маріно Пушича скоротили відставання в рахунку – на 50-й хвилині голкіпер дортмундців Грегор Кобель припустився жахливої помилки, задалеко відпустивши м'яч, і Марлон Гомес у підкаті спрямував його у ворота.

На 79-й хвилині "Боруссія" повернула собі перевагу в два м'ячі. Рамі Бенсебаїні обігрався в стінку з Джованні Рейною, а потім вишукано перекинув Різника.

Огляд матчу "Боруссія" Дортмунд – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Шахтар" з 7 очками фінішував на 27-му місці у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, не зумівши пробитися до плейоф. "Боруссія" Дортмунд (15 балів) продовжить боротьбу в плейоф.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступали в єдиній лізі, де зіграли проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потрапили до 1/8 фіналу. Клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершили виступи в єврокубках.

Жеребкування стикових матчів Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 31 січня. Перші поєдинки цієї стадії зіграють 11/12 лютого, а зустрічі у відповідь – 18/19 лютого.

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