"Шахтар" проти ФІФА: донецький клуб оскаржить рішення CAS у справі про відшкодування збитків

"Шахтар" буде оскаржувати рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який відхилив позов донецького клубу проти ФІФА у справі про відшкодування збитків, завданих запровадженням організацією особливого трансферного правила у зв'язку з повномасштабним вторгнення РФ до України.

Про це повідомив генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

"Ми не задоволені рішенням CAS і збираємося подати апеляцію. Ми звернемося до Федерального суду Швейцарії, до Європейської комісії, тому що вважаємо, що ФІФА порушила антимонопольне законодавство. Якщо ФІФА продовжить використовувати це правило наприкінці сезону, багато гравців, яких ми підписали, призупинять свої контракти і ми втратимо їх безкоштовно.

До червня 2023 року наші збитки складуть 40 мільйонів євро. Якщо ФІФА продовжить використовувати це правило, то вони збільшаться до 70 мільйонів євро. У деяких гравців закінчаться контракти, і наші збитки зростуть.

Ми також зустрінемося з Європейською асоціацією клубів (ECA) для створення ряду документів, які змінять систему, що дозволить нам виграти судові процеси проти ФІФА", – сказав Палкін.

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення до України ФІФА дозволила легіонерам з УПЛ, а також чемпіонату Росії в односторонньому порядку призупинити контракти зі своїми клубами. Спершу нове трансферне правило було розраховане до червня 2022 року, але потім ФІФА продовжила термін його дії ще на рік, до червня 2023-го.

Скориставшись новим правилом ФІФА, "гірників" залишили майже всі легіонери. "Шахтар" стверджував, що це спричинило клубу економічні втрати в розмірі 50 мільйонів євро та звернувся до CAS з вимогою від ФІФА відшкодувати збитки. Однак Спортивний арбітражний суд став на бік Міжнародної федерації футболу, відмовивши "помаранчево-чорним".

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