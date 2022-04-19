"Шахтар" провів зворушливу акцію заради 4-річної дівчинки з Маріуполя перед матчем проти "Фенербахче"

"Шахтар" провів зворушливу акцію заради 4-річної дівчинки з Маріуполя перед матчем проти "Фенербахче"

Команда Роберто Де Дзербі зіграла черговий благодійний поєдинок на підтримку України.

Донецький "Шахтар" провів третій матч у рамках свого благодійного євротурне на підтримку України під час війни з російськими окупантами. На поєдинок проти турецького "Фенербахче" у Стамбулі гравці "гірників" вийшли в спеціальних футболках.

На плечах у гравців донецького клубу були зав'язані прапори України, а на футболках - зображення чотирирічної Аліси, яка всі дні війни ховається від снарядів російських військ у бомбосховищі Маріуполя.

"Я хочу повернутися додому", - саме такий напис розташований поруч із фото дівчинки.

ФК Шахтар

У пресслужбі "гірників" пояснили, що в такий спосіб хотіли продемонструвати світу жахіття війни, яку Російська Федерація розв'язала проти України.

"Сьогоднішня благодійна гра - можливість показати через історію Аліси весь жах війни. Страждання, біль, сльози, страх українських дітей замість радості, сміху й веселощів. Спільними зусиллями ми повинні повернути мир до України" - йдеться на сторінці "Шахтаря" у Twitter.

Сьогоднішня благодійна гра – можливість показати через історію Аліси весь жах війни. Страждання, біль, сльози, страх українських дітей замість радості, сміху й веселощів. Спільними зусиллями ми повинні повернути мир в Україну.#Shakhtar #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/Jn02MRNkY1 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 19, 2022

Зазначимо, що поєдинок завершився мінімальною поразкою "гірників" з рахунком 0:1. Єдиний гол у зустрічі на 26-й хвилині забив еквадорський нападник "Фенербахче" Еннер Валенсія.

Нагадаємо, в попередніх благодійних матчах донецька команда поступилася грецькому "Олімпіакосу" - тоді на потреби українців зібрали 102 тисячі євро, а також обіграла польську "Лехію" завдяки голу 12-річного фаната з Маріуполя.

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