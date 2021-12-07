"Шахтар" разом із клубом АПЛ побореться за юного бразильського таланта - ЗМІ

Його клуб планує заробити на ньому чималі гроші.

Донецький " Шахтар " виявляє зацікавленість у юному футболісту бразильського "Інтернасьоналя" - Юрі Алберто.

Про це повідомляє Goal.

Зазначається, "гірники" вийшли на агента 20-річного форварда, аби дізнатися деталі. Окрім "Шахтаря", на Алберто також претендує й лондонський "Арсенал".

З'ясувалося, що бразильський клуб готовий розглянути продаж свого нападника за 15 мільйонів євро. Найохочіше "Інтернасьонал" вестиме переговори влітку, оскільки розраховує, що в цей період буде більший попит, який може призвести до максимального підвищення вартості гравця.

Контракт Алберто з "Інтернасьоналем" спливає влітку 2025 року. 2021 року форвард забив 18 голів у 53 матчах за бразильський клуб. Його оціночна вартість на Transfermarkt становить 6 мільйонів євро.

Додамо, що "Шахтар" надовго втратив основного нападника - Лассіну Траоре. Наразі з форвардів у донеччан є лише Даніїл Сікан та Фернандо, який наразі вимушено грає на цій позиції.