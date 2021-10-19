"Шахтар" - "Реал": команди назвали стартові склади на поєдинок Ліги чемпіонів

Зустріч на "Олімпійському" розпочнеться о 22:00.

Донецький "Шахтар" і мадридський "Реал" оприлюднили стартові склади на матч 3-го туру групової стадії Ліги чемпіонів, який відбудеться сьогодні, 19 жовтня, на НСК "Олімпійський" у Києві.

"Шахтар": Трубін - Додо, Марлон, Кривцов, Ісмаїлі - Майкон, Алан Патрік - Тете, Педрінью, Соломон - Фернандо

Запасні: Пятов, Вітао, Степаненко, Маркос Антоніо, Дентінью, Марлос, Мудрик, Судаков, Конопля, Корнієнко, Сікан, Бондар

"Реал": Куртуа - Васкес, Мілітао, Алаба, Менді - Модріч, Каземіро, Кроос - Родріго, Бензема, Вінісіус

Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Начо, Асенсіо, Марсело, Вальверде, Діас, Камавінга, Бланко, Гутьєррес

Поєдинок "Шахтар" - "Реал" розпочнеться о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

У першому турі "Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу" (0:2), а потім зіграв унічию з "Інтером" (0:0).

"Шерифу" (0:2), а потім з "Інтером" (0:0). "Реал" у стартовому поєдинку вирвав перемогу над "Інтером" (1:0), а в другому турі сенсаційно поступився "Шерифу" (1:2).

над "Інтером" (1:0), а в другому турі "Шерифу" (1:2). Минулого сезону доля також звела "Шахтар" і "Реал" в одній групі Ліги чемпіонів. Тоді український клуб несподівано виграв обидва матчі (3:2 у Мадриді та 2:0 у Києві).

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де у стикових матчах поборються проти команд, які посіли другі місця у групах ЛЄ.

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