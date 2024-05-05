"Шахтар" розгромив "Чорноморець" і підійшов до Класичного з 4-очковим відривом від "Динамо" (відео)

"Гірники" розібралися з "моряками" у другому поєдинку поспіль, наблизившись до чемпіонства.

"Шахтар" здобув розгромну перемогу над "Чорноморцем" у матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Лівий берег" у Києві закінчився з рахунком 3:0 .

Підопічні Маріно Пушича вийшли вперед на 19-й хвилині зусиллями Георгія Судакова, а через чотири хвилини перевагу "гірників" подвоїв Данило Сікан.

Після перерви донеччани довели справу до розгрому – на 56-й хвилині пенальті реалізував бразилець Кевін.

Огляд матчу "Шахтар" – "Чорноморець"

Зазначимо, що "Шахтар" розбив "Чорноморець" у другому матчі поспіль. 1 травня "помаранчево-чорні" розгромили одеський клуб (4:1) у перенесеному поєдинку 12-го туру УПЛ.

Таким чином, "гірники" (67 очок) зміцнили своє лідерство в чемпіонаті України і за три тури до кінця сезону випереджають "Динамо", яке йде на другій позиції, на чотири бали.

У наступному турі УПЛ відбудеться українське Класичне – у суботу, 11 травня, "Шахтар" протистоятиме "Динамо". В разі перемоги донецький клуб достроково завоює чемпіонство.

"Чорноморець" (29 пунктів) посідає десяту сходинку УПЛ. В неділю, 12 травня, команда Романа Григорчука прийме "Металіст 1925".

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