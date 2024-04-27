"Шахтар" розгромив ЛНЗ і знову відірвався від "Динамо" у чемпіонських перегонах УПЛ (відео)

На початку матчу один з лідерів "гірників" Артем Бондаренко отримав травму і залишив поле на ношах.

"Шахтар" в гостях розбив ЛНЗ у поєдинку 26-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Черкасах завершився з рахунком 0:3 .

На початку зустрічі травму отримав один з лідерів "гірників" Артем Бондаренко – лікарі забрали його з поля на ношах.

Перед перервою "помаранчево-чорні" вийшли вперед – на 40-й хвилині Данило Сікан замкнув навіс Кевіна.

У другому таймі підопічні Маріно Пушича розвинули свій успіх. На 63-й хвилині голом відзначився Георгій Судаков, а в компенсований час Егіналду зробив рахунок розгромним.

Огляд матчу ЛНЗ – "Шахтар"

Завдяки цій перемозі "Шахтар" (61 очко) збільшив перевагу над "Динамо" на вершині турнірної таблиці УПЛ до 4 балів. ЛНЗ (32 пункти) залишився на сьомій позиції.

1 травня "гірники" зустрінуться з "Чорноморцем" у перенесеному матчі 12-го туру чемпіонату України, а черкаська команда 4 травня на виїзді зіграє проти "Оболоні".

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