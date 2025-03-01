"Шахтар" розгромив "Олександрію" та скоротив відставання від "Динамо" у таблиці УПЛ (відео)

"Гірники" забили супернику три м'ячі без відповіді наприкінці зустрічі.

"Шахтар" здобув перемогу над "Олександрією" в матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 3:0 .

Усі три голи "гірники" забили наприкінці зустрічі. На 78-й хвилині відкрив рахунок Георгій Судаков. На 90-й хвилині Егіналду зміцнив перевагу донецького клубу, а на 90+4-й хвилині Судаков оформив дубль.

Огляд матчу "Шахтар" – "Олександрія"

Після цього матчу "Олександрія" (41 бал) продовжує посідати друге місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи на 6 очок від "Динамо", яке лідирує. "Шахтар" (39 пунктів + матч у запасі) залишився на третій позиції.

У наступному турі "Шахтар" 6 березня зіграє з "Кривбасом", а "Олександрія" днем пізніше позмагається з "Колосом".

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