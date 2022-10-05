"Шахтар" розгромно поступився "Реалу" та втратив лідерство в групі Юнацької ліги УЄФА

Донецький "Шахтар" зазнав нищівної поразки від мадридського "Реала" в третьому турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА сезону-2022/23.

Донецький "Шахтар" розгромно програв мадридському "Реалу" в рамках 3-го туру групової стадії Юнацької ліги УЄФА. Поєдинок на стадіоні "Альфредо Ді Стефано" в столиці Іспанії завершився з рахунком 6:1 на користь господарів.

Ще в першому таймі "вершкові" змогли тричі засмутити своїх однолітків з України - відзначилися Ікер Браво, Гонсало Гарсія та Поль Фортуні. "Гірники" відповіли лише одним м'ячем - автогол записав до свого пасиву захисник мадридців Хакобо Наверос.

Після перерви іспанці продовжили громити донецьку команду. Спочатку свій другий м'яч забив Гарсія, а потім дублем вистрілив Сезар Перес.

Для "Шахтаря" це перша поразки в нинішньому розіграші Юнацької ліги УЄФА. На старті турніру юні "гірники" на виїзді обіграли "РБ Лейпциг" (0:2) та у Варшаві перемогли "Селтік" (2:1).

У паралельному матчі групи F юнацька команда "Лейпцига" програла одноліткам із "Селтіка" - 1:2.

Після трьох турів "Шахтар" з 6 очками посідає друге місце у своєму квартеті Юнацької ліги УЄФА. Лідирує з 7 балами "Реал". На третій позиції - "Селтік" (3), "Лейпциг" (1) - останній.

Поєдинки 4-го туру групового раунду Юнацької ліги УЄФА відбудуться 11 жовтня: "Шахтар" - "Реал", "Селтік" - РБ "Лейпциг".

Нагадаємо, сьогодні ввечері в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між собою зіграють дорослі команди "Реала" та "Шахтаря". Поєдинок на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді розпочнеться о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція матчу доступна на нашому сайті.

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