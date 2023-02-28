"Шахтар" розгромно виграв перший матч в УПЛ 2023 року – дебют Ракицького, фейл Трубіна, дубль Сікана

Команда Ігоря Йовічевича скоротила відставання від лідера чемпіонату до двох очок.

Донецький "Шахтар" розгромив закарпатський "Минай" у перенесеному матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" закінчився з рахунком 1:4 .

"Гірники" швидко вийшли вперед – на 8-й хвилині Тарас Степаненко ударом головою замкнув подачу з кутового.

На 15-й хвилині донеччани подвоїли свою перевагу – Данило Сікан з близької відстані пробив між ніг голкіперу після передачі Миколи Матвієнка.

На 31-й хвилині закарпатці відквитали один гол – Назарій Воробчак наважився на удар здалеку, а воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін грубо помилився, пропустивши м'яч під собою.

Ще до перерви підопічні Ігоря Йовічевича повернули собі перевагу в два м'ячі. На 40-й хвилині Георгій Судаков реалізував пенальті за фол проти Юхима Коноплі в карному майданчику "Миная".

У другому таймі "помаранчево-чорні" вчетверте вразили ворота суперника. Крапку в цій грі на 60-й хвилині поставив Сікан –форвард "гірників" оформив дубль, забивши красивим ударом у кут з-за меж штрафного.

Зазначимо, що в стартовому складі "Шахтаря" вийшов захисник Ярослав Ракицький. Це його перша поява на полі в офіційному матчі "гірників" після повернення до донецької команди.

"Шахтар" (33 очки) залишився на другому місці в УПЛ, скоротивши відставання від лідера чемпіонату – "Дніпра-1" – до двох балів. "Минай" (14 пунктів) посідає 13-ту позицію.

У наступному турі "гірники" 5 березня зустрінуться з "Металістом 1925". Днем пізніше закарпатський клуб гратиме проти "Львова".

Нагадаємо, у понеділок, 27 лютого, друга частина УПЛ-2022/23 стартувала матчем "Олександрія" – "Металіст 1925". Команди розписали результативну нічию – 3:3.

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