"Шахтар" із розгромною поразкою від "РБ Лейпцига" вилетів із Ліги чемпіонів (відео)

У середу, 2 листопада, донецький "Шахтар" зіграв проти німецького "РБ Лейпцига" в рамках заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Донецький "Шахтар" розгромно поступився німецькому РБ "Лейпцигу" у домашньому матчі 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів. Поєдинок завершився з рахунком 0:4 .

Початок розгрому поклав на 10-й хвилині Крістофер Нкунку, зігравши на добиванні після удару Тімо Вернера. На початку другого тайму Андре Сілва подвоїв перевагу гостей.

На 62-й хвилині Нкунку віддав на хід Домініку Собослаї, а той обійшов Анатолія Трубіна і відправив м'яч у порожні ворота. Крапку у матчі за шість хвилин поставив Дані Ольмо, який акуратно пробив під дальню стійку після передачі Кевіна Кампля.

В іншому матчі групи F мадридський "Реал" знищив "Селтік" – 5:1 .

У складі вершкових відзначилися Лука Модріч, Родріго, Марко Асенсіо, Вінісіус Жуніор та Федеріко Вальверде.

"Селтік" зумів відзначитися лише голом престижу, який забив наприкінці матчу Жоау Феліпе.

Після шести турів лідирує у групі "Реал" (13 балів). "РБ Лейпциг" має 12 очок та завершив груповий етап на другому місці. "Шахтар" із 6 балами залишився на третьому місці. "Селтік" протягом шести матчів набрав лише два бали та замикає квартет.

Таким чином, "Реал" та "РБ Лейпциг" пробилися до плейоф ЛЧ. "Шахтар" вилітає у 1/16 Ліги Європи, а "Селтік" завершив свій шлях у єврокубках.

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