"Шахтар" розібрався з "Рухом" і став одноосібним лідером УПЛ (відео)

Дубль Бондаренка і гол Зубкова допомогли "гірникам" здобути три очки.

"Шахтар" впевнено обіграв "Рух" у матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 3:1 .

Донецький клуб розпочав зустріч із двох швидких м'ячів – дубль оформив Артем Бондаренко, відзначившись на 8-й і 16-й хвилинах. Обидва рази йому асистував Олександр Зубков.

На 36-й хвилині львів'янам вдалося скоротити відставання в рахунку зусиллями бразильця Таллеса. Гольову передачу заніс до свого активу Ілля Квасниця.

Утім, врятуватися від поразки "жовто-чорні" не змогли. А команда Маріно Пушича у другому таймі зняла питання щодо переможця, забивши третій гол. На 76-й хвилині Зубков вдало зіграв на добиванні, додавши до двох результативних передач ще й забитий м'яч.

Огляд матчу "Шахтар" – "Рух"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Шахтар" (49 очок) став одноосібним лідером УПЛ. Донеччани тепер на три бали випереджають "Кривбас", а також мають матч у запасі. "Рух" (39 пунктів) посідає п'яте місце.

У наступному турі "Шахтар" 14 квітня зіграє з "Ворсклою". Днем раніше "Рух" поміряється силами з "Кривбасом".

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