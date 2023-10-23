"Шахтар" розірвав контракт із футболістом Роспутьком, який утік до Росії

"Гірники" достроково припинили співпрацю з гравцем, який не повернувся до України.

Донецький "Шахтар" розірвав контракт з футболістом юнацької команди Олександром Роспутьком, який утік до Росії після матчу Юнацької ліги УЄФА проти бельгійського "Антверпена".

Про це повідомляється в заяві на офіційному сайті "гірників".

"У зв'язку з неповерненням до розташування команди і фактичною відмовою від виконання обов'язків за контрактом "Шахтар" розірвав контракт з футболістом Олександром Роспутьком", – йдеться в повідомленні пресслужби "помаранчево-чорних".

Додамо, що 4 жовтня Роспутько не повернувся з командою "гірників" U-19 до України після виїзного поєдинку Юнацької ліги УЄФА проти "Антверпена", який відбувся у Бельгії. 19-річний футболіст залишив свою ігрову форму в аеропорту і зник у невідомому напрямку. Також він обмежив доступ до своїх соціальних мереж та припинив відповідати на телефонні дзвінки.

Пізніше низка джерел повідомили, що Роспутько скористався можливістю виїзду за кордон, аби потім перебратися до Росії. Батько Олександра підтвердив втечу сина до РФ, заявивши, що в державі-терористці йому буде безпечніше. Також він розповів про наміри гравця отримати російське громадянство.

Роспутько – уродженець Горлівки (Донецька область). Олександр є вихованцем академії "Шахтаря". Його угода з "гірниками" була розрахована до літа 2024 року. За день до матчу в Бельгії футболіст-утікач домовився з "помаранчево-чорними" про новий 5-річний контракт, на підставі чого й потрапив до заявки на закордонний поєдинок.

Цього сезону Роспутько зіграв вісім матчів за юнацьку команду "Шахтаря" в чемпіонаті України. Також він викликався до збірної України U-19, за яку встиг провести чотири поєдинки.

Читайте також:

Барселона – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Дубль Довбика за 4 хвилини допоміг "Жироні" з яскравим камбеком розбити аутсайдера Ла Ліги (відео)

"Динамо" зазнало поразки від "Дніпра-1" у центральному матчі 11-го туру УПЛ (відео)