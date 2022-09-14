"Шахтар" розписав бойову нічию з "Селтіком" у Лізі чемпіонів

У середу, 14 вересня, донецький "Шахтар" провів матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 проти шотландського "Селтіка".

Донецький "Шахтар" зіграв внічию з "Селтіком" у номінально домашньому матчі 2-го туру Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок завершився з рахунком 1:1 .

Гості вийшли вперед на 10-й хвилині зустрічі - Михайло Мудрик втратив м'яч, а "Селтік" перетворив у гол швидку контратаку. Результативного удару завдав Хатате Рео.

"Гірники" відігралися ще до кінця першого тайму. На 30-й хвилині Мудрик після класної передачі Георгія Судакова на швидкості втік від Йосипа Юрановича та розстріляв ворота суперника. До кінця поєдинку команди так і не змогли виявити сильнішого.

Інший матч группи F між мадридським "Реалом" та німецьким РБ "Лейпцигом" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Додамо, що в першому турі підопічні Ігоря Йовічевича сенсаційно розбили в гостях німецький РБ "Лейпциг" із рахунком 4:1. Що стосується чинного чемпіона Шотландії, то вони були биті в рідних стінах "Реалом" (0:3).

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