"Шахтар" розтрощив "Львів" у стартовому матчі туру та захопив лідерство в УПЛ

"Шахтар" розтрощив "Львів" у стартовому матчі туру та захопив лідерство в УПЛ

Донецький клуб посунув "Динамо" з вершини турнірної таблиці.

"Шахтар" розгромив "Львів" у поєдинку-відкритті 17-го туру української Прем'єр-ліги. Гра на НСК "Олімпійський" у Києві завершилася впевненою звитягою "гірників" - 6:1 .

Зустріч розпочалася несподіванкою. Ганський нападник гостей Ернест вивів львів'ян уперед на 17-й хвилині. Команда Роберто Де Дзербі відігралася перед самою перервою - пенальті реалізував Тете.

А ось у другому таймі донецький клуб виявився на голову сильнішим за свого суперника. "Помаранчево-чорні" влаштували львів'янам розгром - голами відзначилися Педрінью, Артем Бондаренко, Марлос, Тарас Степаненко і Юхим Конопля.

"Шахтар" (44 бали) вийшов на перше місце в таблиці УПЛ, обійшовши "Динамо" (41 очко). 4 грудня кияни на виїзді зустрінуться з "Вересом".

У 18-му турі, після якого УПЛ вирушить на зимові канікули, команда Де Дзербі 11 грудня в гостях зіграє з "Олександрією", а "Львів" у той же день прийме "Ворсклу".

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