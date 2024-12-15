"Шахтар" сенсаційно програв "Поліссю" в останньому матчі УПЛ перед зимовою паузою (відео)

"Гірники" не скористалися можливістю наблизитися до "Олександрії" та "Динамо".

"Шахтар" на виїзді зазнав сенсаційної поразки від "Полісся" в матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок у Житомирі завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі було забито наприкінці другого тайму. На 90+1-й хвилині Богдан Михайличенко вразив ворота свого колишнього клубу ударом у ближній кут з меж штрафного майданчика.

Зазначимо, що "Полісся" обіграло "Шахтар" уже вдруге в нинішньому розіграші чемпіонату України. В рамках 2-го туру УПЛ донецький клуб також мінімально програв житомирцям з рахунком 0:1.

Огляд матчу "Полісся" – "Шахтар"

Після цієї поразки "Шахтар" (33 очки) залишився на третьому місці в УПЛ. Команду Маріно Пушича випереджають лідер чемпіонату "Динамо" (40 балів) та "Олександрія" (38 пунктів), яка зіграла на один матч більше, ніж "гірники".

"Полісся" завдяки перемозі над чемпіоном України з 27 очками закріпилося на п'ятій позиції в турнірній таблиці.

У наступному турі УПЛ, який відбудеться вже після зимової паузи, донеччани позмагаються з "Лівим Берегом", а житомирська команда зійдеться з "Інгульцем". Базова дата матчів 18-го туру елітного дивізіону чемпіонату України – 22 лютого 2025 року.

Зазначимо, що ще до поновлення УПЛ на "Шахтар" чекають заключні поєдинки основного раунду Ліги чемпіонів: 22 січня "гірники" зустрінуться з французьким "Брестом", а 29 січня протистоятимуть дортмундській "Боруссії".

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