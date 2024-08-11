"Шахтар" сенсаційно програв "Поліссю", втративши перші очки в новому сезоні УПЛ (відео)

"Шахтар" поступився "Поліссю" в матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Лівий Берег" у Києві завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі житомирська команда забила в першому таймі. На 35-й хвилині Сергій Чоботенко ударом головою замкнув подачу Олександра Назаренка з кутового.

Зазначимо, що на 59-й хвилині поєдинок призупиняли через сигнал повітряної тривоги.

Огляд матчу "Шахтар" – "Полісся"

Для "гірників" це перша втрата очок у новому сезоні УПЛ. У стартовому турі чинні чемпіони України знищили "Ворсклу" (5:0).

"Полісся" ж провело свій перший матч у розіграші УПЛ-2024/25, адже поєдинок стартового туру з "Рухом" було перенесено.

У третьому турі чемпіонату України донеччани 18 серпня зіграють проти дебютанта елітного дивізіону "Лівого Берега", а житомирці днем раніше приймуть "Інгулець".

Нагадаємо, цього сезону "Полісся" вже встигло дебютувати в єврокубках. Житомирська команда двічі програла словенській "Олімпії" (0:2, 1:2) в рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій та вилетіла з турніру.

Читайте також:

Стало відомо, де зараз футболіст "Хуста", якого ТЦК забрали з вокзалу

Гольовий "ляп" воротаря не завадив "Динамо" стартувати в УПЛ перемогою над "Вересом" (відео)

Іспанія в шаленому матчі з 8 голами здолала Францію та здобула "золото" Олімпіади-2024 у футболі