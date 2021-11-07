"Шахтар" скористався невдачею "Динамо" та скинув киян з вершини таблиці УПЛ

"Шахтар" скористався невдачею "Динамо" та скинув киян з вершини таблиці УПЛ

Команда Роберто Де Дзербі вийшла на перше місце завдяки перемозі над "Колосом".

Донецький "Шахтар" обіграв ковалівський "Колос" у гостьовому поєдинку 14-го туру української Прем'єр-ліги з рахунком 3:1 .

У першому таймі "гірники" відзначилися голами Миколи Матвієнка та бразильця Фернандо. На це господарі відповіли лише м'ячем Олега Ільїна.

У другій половині зустрічі підопічні Роберто Де Дзербі добили клуб із Ковалівки. Крапку в матчі на 72-й хвилині поставив Михайло Мудрик, який вийшов на заміну.

Додамо, що сьогодні стало відомо, що виконувач обов'язків головного тренера "Колоса" Сергій Кузнєцов подав у відставку. На матч проти "Шахтаря" команду вивів Ярослав Вишняк.

Завдяки цій перемозі "гірники" (35 очок) очолили УПЛ, обійшовши за додатковими показниками "Динамо". Кияни 6 листопада сенсаційно програли "Ворсклі" на "Олімпійському".

на "Олімпійському". "Колос" (11 пунктів) залишився на 11-й сходинці.

У наступному турі УПЛ, після паузи на поєдинки національних збірних, "Шахтар" 20 листопада прийме "Рух", а "Колос" на наступний день в Чернігові зіграє з "Десною".

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