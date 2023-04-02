"Шахтар" спіткнувся у гольовій перестрілці з "Чорноморцем", але повернувся на вершину УПЛ (відео)

"Гірники" випереджають "Дніпро-1" на одне очко.
"Шахтар" зіграв унічию з "Чорноморцем" у матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок в Одесі завершився з рахунком 2:2.
Усі найцікавіші події в цій зустрічі відбулися в першому таймі. Уже на першій хвилині гри "помаранчево-чорних" вивів уперед Дмитро Криськів.
На 7-й хвилині одесити відігралися – пенальті реалізував Ілля Путря.
На 18-й хвилині команда Ігоря Йовічевича знову повела в рахунку – Гіоргі Гочолейшвілі забив свій дебютний гол за донецький клуб.
Однак перед перервою "моряки" змогли відновити паритет – на 40-й хвилині відзначився Володимир Салюк.
У другому таймі команди не потішили уболівальників голами. Відтак, була зафіксована бойова нічия.
Огляд матчу
"Шахтар" (43 очки) вийшов на перше місце в турнірній таблиці УПЛ – "гірники" випереджають "Дніпро-1" на один бал. "Чорноморець" (19 пунктів) посідає 11-ту позицію.
У наступному турі донеччани 8 квітня зіграють проти "Металіста", а одесити наступного дня битимуться з "Олександрією".
Читайте також:
"Зоря" розбила одного з аутсайдерів УПЛ і не підпустила "Динамо" в турнірній таблиці
Хет-трик Довбика дозволив "Дніпру-1" здобути розгромну перемогу та очолити УПЛ (відео)
"Динамо" в ювілейному матчі Луческу обіграло найгіршу команду УПЛ (відео)