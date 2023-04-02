"Шахтар" спіткнувся у гольовій перестрілці з "Чорноморцем", але повернувся на вершину УПЛ (відео)

"Шахтар" зіграв унічию з "Чорноморцем" у матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок в Одесі завершився з рахунком 2:2 .

Усі найцікавіші події в цій зустрічі відбулися в першому таймі. Уже на першій хвилині гри "помаранчево-чорних" вивів уперед Дмитро Криськів.

На 7-й хвилині одесити відігралися – пенальті реалізував Ілля Путря.

На 18-й хвилині команда Ігоря Йовічевича знову повела в рахунку – Гіоргі Гочолейшвілі забив свій дебютний гол за донецький клуб.

Однак перед перервою "моряки" змогли відновити паритет – на 40-й хвилині відзначився Володимир Салюк.

У другому таймі команди не потішили уболівальників голами. Відтак, була зафіксована бойова нічия.

Огляд матчу

"Шахтар" (43 очки) вийшов на перше місце в турнірній таблиці УПЛ – "гірники" випереджають "Дніпро-1" на один бал. "Чорноморець" (19 пунктів) посідає 11-ту позицію.

У наступному турі донеччани 8 квітня зіграють проти "Металіста", а одесити наступного дня битимуться з "Олександрією".

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