Шахтар стає партнером президентського проекту UNITED24 і запускає унікальний NFT-проєкт

Футбольний клуб Шахтар став партнером президентського проєкту UNITED24 і запустив міжнародний проект Pitch In For Ukraine зі збору коштів для допомоги Україні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби футбольного клубу.

«Від першого дня повномасштабної війни «Шахтар» спрямував свої сили й ресурси на те, щоб допомогти Україні в її боротьбі та підтримати українців, які постраждали внаслідок бойових дій. Ми використовуємо будь-яку можливість, щоб зібрати гроші для людей, які цього потребують. Pitch In For Ukraine – це амбітний гуманітарний проєкт, з яким ми сподіваємось акумулювати іще більші ресурси для допомоги Україні, українським дітям й усім постраждалим від воєнної агресії Росії», - цитує прес-служба слова генерального директора клубу Сергія Палкіна.

Уболівальники, які беруть участь у проєкті Pitch In For Ukraine, отримають винагороду у вигляді PoP (Pixel of Pitch, або «піксель поля») – частки поля «Донбас Арени», домашнього стадіону ФК «Шахтар» в окупованому українському Донецьку у форматі цифрового зображення.

Поле «Донбас Арени» надає можливість футбольним уболівальникам отримати 154 000 PoP на основі шести рівнів добровільних внесків на вибір починаючи із суми в 15 фунтів стерлінгів. На кожному PoP буде ім’я людини, яка зробила добровільний внесок, та унікальний номер разом з ексклюзивним контентом для вболівальників на футбольний сезон-2022/23.

Усі гроші, зібрані за допомогою програми Pitch In For Ukraine, буде спрямовано на надання гуманітарної допомоги та на підтримку українських сімей, які вимушено переміщені й постраждали від війни, що триває. Кошти використовуватимуться безпосередньо для потреб фонду Президента України Володимира Зеленського UNITED24, а також фондів Shakhtar Social, Saving Lives та KSE.