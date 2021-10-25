"Шахтар" та "Металіст" боряться за 19-річного бразильського таланта - ЗМІ

Конкуренцію українським клубом може нав'язати чинний чемпіон Франції.
Донецький "Шахтар" та харківський "Металіст" мають на меті придбати вундеркінда бразильського "Сантоса" - Габріеля Пірані.
За інформацією Radar Esportes, українські клуби хочуть бачити в своєму складі цього 19-річного футболіста та, як наслідок, вже контактували з представниками цього атакувального півзахисника. Зазначається, що конкуренцію в боротьбі за Пірані "гірникам" та харків'янам може нав'язати чинний чемпіон Франції - "Лілль".
Хавбек, який оцінюється у 2,5 мільйони євро, в нинішньому бразильському сезоні зіграв 52 матчі (5 забитих м'ячів і 2 результативні передачі), і "Сантос" розраховує як слід заробити на його трансфері, щоб хоч трохи поліпшити фінансове становище.
Очікується, що можлива угода буде закрита найближчими тижнями, але поїхати у Європу Пірані зможе тільки в кінці року. Чинний контракт футболіста з "Сантосом" розрахований до 2025 року, а сума відступних в угоді становить 100 мільйонів євро.
Додамо, раніше з'явилася інформація про те, що "Шахтар" готовий викласти за Пірані чотири мільйони євро. Сам "Сантос" тоді хотів отримати за Пірані десять мільйонів євро.