"Шахтар" та ще два англійські гранди зацікавилися 16-річним бразильським вундеркіндом - ЗМІ

"Шахтар" та ще два англійські гранди зацікавилися 16-річним бразильським вундеркіндом - ЗМІ

Його чинний контракт із клубом чинний ще п'ять років.

Донецький " Шахтар " виявляє зацікавленість у юному футболісту бразильського "Флуміненсе" - Артуру.

Про це повідомляє Netflu.

Зазначається, на цього гравця також претендують й два англійські гранди - "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті". Проблемою придбання Артура для всіх трьох клубів може стати його довгостроковий контракт з чинним клубом, який діятиме ще п'ять років.

Цікаво, що Артуру всього 16 років. Тож, не дивно, що він вважається одним із найталановитіших вихованців у нинішньому складі академії "Флуміненсе". Відомо, що офіційних пропозицій від жодної з команд бразилець не отримував.

До вашої уваги яскраві моменти гри Артура.

На його рахунку десять матчів за юнацькі збірні Бразилії, в яких він відзначився трьома забитими голами.

Раніше розповідалося про те. що "Шахтар" оформив перехід захисника "Інтернасьонала" - Вінісіуса Тобіаса. Юний бразилець захисник приєднається до "гірників" в лютому 2022 року після досягнення 18-річчя.