"Шахтар" у більшості розгромив "Кривбас" у видовищному матчі УПЛ з 7 голами (відео)

"Шахтар" переміг "Кривбас" у центральному матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 5:2 .

Уже на 10-й хвилині зустрічі донеччан вивів уперед Юхим Конопля. Криворізький клуб відповів на 20-й хвилині, коли рахунок зрівняв ганський нападник Прінс Квабена Аду.

Проте підопічні Маріно Пушича швидко повернули собі перевагу в рахунку. На 22-й хвилині Дмитро Криськів забив досить неоднозначний гол – "гірники" розіграли штрафний, поки Олександр Зубков лежав на газоні, а гравці "Кривбаса" буквально вимкнулися з гри.

На старті другого тайму команда Юрія Вернидуба залишилася в меншості – на 57-й хвилині Хрвоє Ілич отримав пряму червону картку за грубе порушення правил.

"Помаранчево-чорні" скористалися чисельною перевагою та розвинули свою перевагу. На 68-й хвилині забив Артем Бондаренко, а на 82-й хвилині Криськів оформив дубль.

На 85-й хвилині Тимур Стецьков скоротив відставання криворіжців, але останнє слово у цьому поєдинку було за "Шахтарем" – на 90+3-й хвилині остаточний рахунок встановив Лассіна Траоре.

Огляд матчу "Шахтар" – "Кривбас"

Після цього матчу "Кривбас" (37 очок) залишився на другому місці в УПЛ та не зміг обійти лідера чемпіонату "Дніпро-1" (38 балів). "Шахтар" (35 пунктів) піднявся на третю позицію та має два матчі в запасі.

У наступному турі команда Вернидуба 9 березня прийме "Оболонь", а "гірники" днем раніше зустрінуться з "Колосом".

Читайте також:

"Зоря" в меншості втримала нічию проти "Олександрії" у 19-му турі УПЛ (відео)

"Дніпро-1" здолав "Оболонь" і вийшов на перше місце в УПЛ (відео)

"Динамо" взяло реванш у "Чорноморця" та піднялося на третє місце в УПЛ (відео)