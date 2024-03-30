"Шахтар" у більшості розгромив "Оболонь" і став одноосібним лідером УПЛ (відео)

Весь другий тайм "пивовари" провели удесятьох.

"Шахтар" розбив "Оболонь" у матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Зустріч на "Оболонь-Арені" в Києві завершилася з рахунком 0:3 .

Донеччани вийшли вперед на 16-й хвилині зустрічі. Данило Сікан відзначився голом після передачі Мар'яна Шведа.

У компенсований до першого тайму час "гірники" подвоїли свою перевагу – на 45+1-й хвилині точного удару завдав Швед.

Перед самою перервою "пивовари" залишилися в меншості – на 45+5-й хвилині Сергій Суханов у грубому підкаті збив Шведа на лівому фланзі захисту, за що отримав пряму червону картку.

У другому таймі підопічні Маріно Пушича довели справу до розгрому – Швед на 90+1-й хвилині оформив дубль.

Огляд матчу "Оболонь" – "Шахтар"

Після цієї перемоги "Шахтар" (46 очок) став одноосібним лідером УПЛ. Донецький клуб тепер на три бали випереджає "Кривбас", а також має матч у запасі. "Оболонь" (18 пунктів) залишилася на 13-й позиції.

У наступному турі чемпіонату України "гірники" 7 квітня зустрінуться з "Рухом", а "пивовари" днем раніше позмагаються з "Вересом".

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