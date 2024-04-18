"Шахтар" у більшості видряпав перемогу над "Зорею" та зміцнив своє лідерство в УПЛ (відео)

Луганці в меншості відігралися в поєдинку з "гірниками", проте уникнути поразки не зуміли.

Донецький "Шахтар" переміг луганську "Зорю" в перенесеному матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Лівий берег" у Києві завершився з рахунком 1:3 .

Підопічні Маріно Пушича вийшли вперед на 30-й хвилині зустрічі. Іраклі Азаров виконав подачу з лівого флангу на дальню стійку, де Данило Сікан забив ударом головою у ближній кут, ледь не травмувавшись.

На початку другого тайму луганська команда залишилася в меншості – на 57-й хвилині другу жовту картку заробив бразильський захисник Джордан.

Проте навіть удесятьох "Зоря" змогла зрівняти рахунок у матчі з "Шахтарем". На 73-й хвилині Ігор Кирюханцев отримав пас від Едуардо Герреро та реалізував вихід один на один з голкіпером "помаранчево-чорних" Дмитром Різником.

Однак уникнути поразки в цьому поєдинку підопічним Юрія Коваля не вдалося. Наприкінці гри "гірники" таки дотиснули свого суперника, забивши два голи у більшості.

На 86-й хвилині Артем Бондаренко завершив красиву комбінацію донецького клубу перед чужим штрафним ударом у лівий нижній кут, асист заніс до свого активу Лассіна Траоре.

Остаточний рахунок матчу в компенсований час встановив Невертон, який вийшов на заміну. На 90+1-й хвилині 18-річний бразилець обігрався з Траоре в карному майданчику луганців та низом покотив м'яч у дальній кут.

Огляд матчу "Зоря" – "Шахтар"

Ця перемога дозволила "Шахтарю" (55 очок) зміцнити своє лідерство в УПЛ. Донеччани збільшили відрив від "Динамо", яке йде на другій позиції, до 4 балів. "Зоря" (26 пунктів) залишилася на десятій сходинці.

У наступному турі чемпіонату України "гірники" 22 квітня знову зустрінуться із "Зорею".

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