"Шахтар" у більшості видряпав першу перемогу в сезоні, здолавши новачка УПЛ (відео)

Донецький "Шахтар" у Києві приймав криворізький "Кривбас" у поєдинку 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

"Шахтар" обіграв "Кривбас" у поєдинку 2-го туру УПЛ. Гра відбулася на столичному "Олімпійському" та завершилася перемогою "гірників" з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі підопічні Ігоря Йовічевича забили на 76-й хвилині. Подачу Михайла Мудрика зі штрафного замкнув Артем Бондаренко.

Варто зазначити, що за дві хвилини до пропущеного м'яча гості залишилися в меншості - Микита Татарков отримав другу жовту картку, яка перетворилася для нього на червону.

Для "гірників" це перша перемога в новому сезоні УПЛ. У першому турі "Шахтар" розписав нульову нічию з "Металістом 1925".

"Кривбас" зазнав другої поспіль поразки на старті чемпіонату. У своєму першому матчі після повернення до УПЛ криворізький клуб мінімально поступився "Колосу", а головний тренер команди Юрій Вернидуб заробив вилучення, тому спостерігав за поєдинком проти "Шахтаря" з трибун.

Тепер "Шахтар" має чотири очки та перебуває на четвертому місці турнірної таблиці УПЛ. "Кривбас" без жодного набраного пункту розташувався на 14-й позиції.

У наступному турі "гірники" 2 вересня зустрінуться з "Рухом", а підопічні Вернидуба 4 вересня поміряються силами зі "Львовом".

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