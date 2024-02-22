"Шахтар" у Франції програв "Марселю" та вилетів з Ліги Європи (відео)

Донецький "Шахтар" поступився французькому "Марселю" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи та завершив виступи в єврокубках у сезоні-2023/24. Поєдинок на стадіоні "Велодром" у Марселі завершився з рахунком 3:1 .

Перший поєдинок між "гірниками" і "провансальцями", який відбувся 15 лютого на "Фолькспаркштадіоні" у німецькому Гамбурзі, завершився внічию з рахунком 2:2. Тож перед грою у відповідь команди мали рівні шанси на вихід до 1/8 фіналу.

Донеччани вдало розпочали матч і вже на 12-й хвилині вийшли вперед. Жонатан Клосс збив Егіналду в штрафному майданчику французького клубу, а Георгій Судаков холоднокровно реалізував пенальті.

Досить швидко господарі поля відігралися. На 23-й хвилині Тарас Степаненко помилився неподалік від власних воріт, після чого Амін Харіт віддав передачу до штрафного, де П'єр-Емерік Обамеянг впевнено переграв Дмитра Різника.

Тож перший тайм закінчився внічию. А ось у другій половині зустрічі "провансальці" забили ще двічі та завоювали путівку до наступної стадії турніру. На 74-й хвилині після провалу в обороні "гірників" Ісмаїла Сарр розстріляв ворота, скориставшись передачею від Обамеянга.

На 81-й хвилині французький клуб забив утретє. Після подачі Клосса зі штрафного з правого флангу Степаненко переправив м'яч на дальню стійку, де Жоффре Кондогбія забив у порожні ворота.

Додамо, що перед другим матчем проти чемпіона України "Марсель" звільнив Дженнаро Гаттузо з посади головного тренера, команду очолив Жан-Луї Гассе.

Нагадаємо, жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 23 лютого, а матчі – 7 і 14 березня.

Огляд матчу "Марсель" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

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